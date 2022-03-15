Ашхабад, 15 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Победу на выборах президента Туркмении одержал вице-премьер республики Сердар Бердымухамедов. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Центризбиркома страны.

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

По данным ЦИК, Бердымухамедов набрал 72,97% голосов. Проректор по научной работе института физкультуры и спорта Хыдыр Нуннаев получил второй результат — 11,09%. Глава Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов занял третье место, набрав 7,22%.

«Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов набравший 72,97% голосов избирателей признан избранным президентом», — говорится в сообщении.

Напомним, досрочные выборы президента Туркмении прошли 12 марта. Явка составила 97,17%. Выборы назначил действующий президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, который занимает этот пост с 2007 года. Сердар Бердымухамедов является его сыном.