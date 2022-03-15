Биробиджан, 15 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Пакет мер в связи с санкциями в отношении России начал работать в Еврейской автономии. Ещё часть поддерживающих экономику региона действий требует одобрения на федеральном уровне, сообщил сенатору Юрию Валяеву губернатор автономии Ростислав Гольдштейн, написал телеграм-канал «Новости ЕАО».

Ростислав Гольдштейн

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В ЕАО мониторят цены на товары и уже снизили налоги, в том числе на прибыль организаций, имущественный и сельскохозяйственный — до 14%, 1,7% и 3% соответственно. Процедура ведения налоговой отчётности упрощена.

Обсуждается снятие ограничений на экспорт товаров из России в Китай, соответствующие поправки уже внесены в соглашение между странами. Предложения переданы Юрию Валяеву, который отправит их на рассмотрение на федеральном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента строительства и ЖКХ правительства ЕАО Владимир Петренко ранее заявил о том, что трансграничный мост из Еврейской автономии в Китай (Нижнеленинское — Тунцзян) позволит компенсировать дефицит строительных материалов, который может возникнуть из-за санкций в отношении России.