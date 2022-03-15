Челябинск, 15 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 3123 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе исцелились уже 283 709 пациентов. А выявили с начала пандемии 309 147 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается уже 16 902 человека. Скончались от ковида ещё 17 граждан.