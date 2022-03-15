Кемерово, 15 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 15 марта, медицинскую помощь получают 9762 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 352 случая заражения коронавирусом, пять пациентов скончались, 491 человек выздоровел.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 153 315 случаев заражения коронавирусом, 141 354 человека выздоровели, 2199 пациентов скончались.