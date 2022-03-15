Уфа, 15 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Проект по производству мобильной установки подготовки нефти включили в перечень приоритетных в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Сообщается, что инвестор планирует направить 180 млн рублей на проектирование, разработку и производство мобильной установки подготовки нефти, а также вывести на рынок отечественный, современный и высококачественный комплекс по мобильной подготовке нефти для нефтегазовой отрасли.

«Представленный инвестиционный проект отвечает потребностям обеспечения экономического роста как города, так и республики. Он предусматривает расширение производства, выпускающего качественную и конкурентоспособную продукцию, повышения инновационной составляющей в деятельности предприятий обрабатывающей промышленности региона. Реализация представленного инвестпроекта обеспечит потребность отечественных нефтедобывающих компаний в мобильных комплексах подготовки нефти», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Дамира Галиуллина.

Сообщается, что создание отечественного оборудования является стратегически важным направлением в нефтегазовом машиностроении.