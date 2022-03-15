Ишим, Тюменская область, 15 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Ишимском районе Тюменской области в селе Первопесьяново простились с воином-контрактником Антоном Лукошковым, который погиб 6 марта в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает районная администрация.

Пресс-служба администрации Ишимского района Воин Антон Лукошков

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При выполнении задач в составе тактической группы механик — водитель инженерно-дорожной роты инженерно-сапёрного батальона рядовой Антон Лукошков осуществлял работы по наведению переправы. Во время восстановления разрушенного от обстрела участка переправы Антон попал под повторный миномётный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы все в неоплаченном долгу у таких парней, как Антон. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине», — отметил глава Ишимского района Сергей Ломовцев на похоронах воина.

За проявленное мужество и героизм Антон Лукошков представлен к ордену Мужества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё один ишимец, водитель-радиотелефонист взвода инженерных заграждений роты заграждений инженерно-сапёрного батальона рядовой Сагындык Кудайбергенов представлен к ордену Мужества посмертно.