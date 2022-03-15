Калуга, 15 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Калуге 14 марта на заседании экспертного совета под председательством заместителя губернатора Калужской области Владимира Попова одобрены заявки от четырёх предприятий на получение статуса резидентов особой экономической зоны «Калуга». Суммарный объем инвестиций по представленным проектам превысит 15 млрд рублей. Будет создано порядка 600 новых рабочих мест. Запуск производств запланирован на 2023−2024 годы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентство регионального развития Калужской области.

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В частности, предусмотрено строительство на боровской площадке ОЭЗ «Калуга» фармацевтического предприятия по выпуску лекарственных препаратов с инвестициями более 10,9 млрд рублей. Ввести объект в эксплуатацию намерены в 2024 году. Количество новых рабочих мест — 300. Здесь также будет создано производство одноразовых шприцев третьего поколения. Объем инвестиций в проект превысит 1,5 млрд рублей. Будет создано 135 рабочих мест. Запуск производства запланирован на третий квартал 2024 года. На данной площадке планируется и создание предприятия по производству активной фармацевтической субстанции солей гепарина. Объем инвестиций в реализацию проекта в Калужской области — 1,7 млрд рублей. Запустить производство планируют до конца 2023 года.

На людиновской площадке ОЭЗ «Калуга» построят завод по производству строительных материалов на основе вспученного перлита и готовых домокомплектов. Объем инвестиций в проект составит 971 млн рублей. Количество рабочих мест — 81. Открыть завод планируют в конце 2024 года.

«Особая экономическая зона «Калуга» представляет собой две расположенные в разных частях области площадки — в Людиновском и Боровском районах. На территории ОЭЗ действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции. Индустриальное развитие в рамках ОЭЗ позволит модернизировать промышленное производство южных и северных территорий Калужской области и обеспечить условия для развития высокотехнологичных секторов промышленности», — отметили в Агентстве регионального развития Калужской области.