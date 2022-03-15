Южно-Сахалинск, 15 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В министерство строительства Сахалина поступила жалоба о росте цен на строительный щебень. Ведомство проводит проверку совместно с прокуратурой и УФАС, сообщил на пресс-конференции 15 марта региональный министр строительства Алексей Колеватых.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Щебень

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По сообщению astv.ru, жалоба поступила в чат-бот областного минстроя.

На остальные стройматериалы цены выросли в пределах уровня инфляции. Но на некоторые позиции иностранного производства цены поднялись более существенно. По всем случаем проводится разбирательство.

Как сообщало ИА REGNUM, трансграничный мост из Еврейской автономии в Китай (Нижнеленинское — Тунцзян) позволит компенсировать дефицит строительных материалов, который может возникнуть из-за санкций в отношении России. Об этом заявил глава департамента строительства и ЖКХ правительства ЕАО Владимир Петренко.