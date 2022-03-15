Кызыл, 15 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на Украине погибли ещё трое военнослужащих из Тувы — младший сержант Эдуард Билзен, ефрейторы Адыгжы Монгуш и Ромаз Оюн. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Владислав Ховалыг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Он отметил, что бойцы показали пример истинного мужества, стойкости и преданности долгу и присяге, отдав свои жизни за мирную жизнь нашего народа.

«Наши тувинские парни всегда отличались смелостью. Доблестью и героизмом они доказали это. Поддержал ходатайство руководства 55 мотострелковой бригады о награждении наших ребят Орденом Мужества посмертно», — отметил глава.

Владислав Ховалыг также выразил соболезнования родным погибших, добавив, что вместе с ними скорбит вся Тува.