Чита, 15 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 160 329 (+607 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 138 247 пациентов (+2000 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2566 человек (+4 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 235 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 132 находятся в тяжёлом состоянии (-11 за сутки), 24 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 за сутки).

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