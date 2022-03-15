Великий Новгород, 15 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Новгородской области к штатному режиму оказания медицинской помощи вернутся поликлиники и больницы. Об этом 15 марта заявил губернатор региона Андрей Никитин на своей странице в соцсети.

Дарья Драй ИА REGNUM В поликлинике

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Губернатор отметил, что для местных жителей вновь будут доступны профосмотры и диспансеризация. Возвращение медицинских учреждений к обычной работе связано с улучшением эпидобстановки в регионе.

«В области третью неделю продолжается снижение количества заболевших по всем вирусным инфекциям, в том числе и среди врачей. Поэтому теперь можно перенаправить силы, которые были задействованы на оказание медпомощи пациентам с ОРВИ и COVID-19», — сообщил Андрей Никитин.

При этом у главы Новгородской области пока нет представлений о развитии эпидемии коронавируса и вероятности появления новых штаммов. Губернатор напомнил жителям региона о важности использования масок и вакцинации в борьбе с вирусом.