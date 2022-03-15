Мадрид, 15 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Комиссия Мадридского городского совета по расследованию попытки шпионажа за главой правительства мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо согласовала имена шести свидетелей, вызванных на первое заседание.

Pp.es Исабель Диас Аюсо

Само заседание по делу состоится 28 марта. На него, в частности, вызвана сама Аюсо, а также лидер «Народной партии» (Partido Popular) Пабло Касадо.

Также на заседание будут вызваны министр при президенте по отношению с генеральными кортесами Испании Феликс Боланьос, бывшие испанские министры Альберто Руис-Гальярдон и Рафаэль Катала и директор Муниципальной жилищной и земельной компании (EMVS) Диего Лосано.