Самара, 15 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Предприятия оборонно-промышленного комплекса и сельского хозяйства в Самарской области практически не испытывают трудностей и работают в штатном режиме. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин на заседании штаба по повышению устойчивости экономики области.

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Сообщается, что в регионе постоянно проводится мониторинг ситуации на рынке труда, в промышленном секторе и других сферах.

По информации Шамина, предприятия сельского хозяйства и оборонно-промышленного комплекса трудностей практически не испытывают и осуществляют работу в штатном режиме. При этом некоторые трудности возникли у предприятий автомобильной и химической отрасли. Они связаны с нехваткой комплектующих и отгрузкой продукции.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас нужно приложить максимум усилий для того, чтобы предприятия и трудовые коллективы продолжили работать.

«Ко всем предприятиям должно быть особое отношение. Это требование времени. Работа предприятий — критически важный вопрос, всё остальное должно отойти на второй план. Всё, что в наших силах, чтобы дать предприятиям работать, нужно непременно сделать. Нам надо активнее работать, посещать предприятия, чтобы, не отвлекая руководителей от основной работы, посмотреть и выявить зоны риска», — приводит пресс-служба слова Азарова.

При этом губернатор региона подчеркнул, что это ни в коем случае не должны быть контрольные мероприятия: необходимо реально оценить ситуацию не предприятиях и выработать меры поддержки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены запустить программу по поддержке рынка труда.