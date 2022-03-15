Донецк, 15 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Три мирных жителя получили ранения при обстрелах ВСУ освобожденных Народной милицией Донецкой Народной Республики территорий, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ трех мирных жителей с ранее освобожденных Народной милицией ДНР территорий: мужчина 1963 года рождения, мужчина 1965 года рождения, мужчина 1993 года рождения», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.