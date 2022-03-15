Оттава, , 09:05 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

«Оттава Сенаторз» (сс) kaatiya

В составе «Аризоны» хет-трик оформил нападающий Лоусон Круз. Ещё по шайбе забросили Ник Шмальц и Барретт Хэйтон.

В составе «Оттавы» точными бросками отметились форварды Джош Норрис, оформивший дубль, и Коннор Браун. Российский защитник Артём Зуб отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 15-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 42 очка. «Оттава» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 47 очками.

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