Красногорск, 15 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции перестало быть обязательным в Подмосковье. Сообщение об этом опубликовано 15 марта в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье

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Требования о ношении масок и соблюдении социальной дистанции были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, региональные органы власти и Роспотребнадзор прекращают проверять соблюдение антиковидных рекомендаций.

«Ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях», — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, Подмосковье занимает третье место в России по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. В регионе зафиксировали 951 588 случаев заражения, из них 772 — за минувшие сутки. Скончались за период эпидемии 14 509 человек.

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