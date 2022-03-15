Самара, 15 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Программу по поддержке рынка труда намерены запустить в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Бен Шан. Безработица

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Ситуация на рынке труда в Самарской области была рассмотрена на заседании областного штаба по повышению устойчивости экономики региона.

Сообщается, что за последние годы уровень безработицы в области вышел на рекордно низкие показатели за весь постсоветский период — 0,7%. Несмотря на санкции, принятые западными странами в отношении России, в настоящее время уровень безработицы в регионе не изменился.

Согласно данным министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной, на учете в службе занятости региона состоит 11,7 тысяч человек, при этом количество вакансий (42,6 тысяч единиц) превышает численность безработных.

По информации главы минтруда региона, в области увеличивается «скрытая безработица», в которой в настоящий момент находится около десяти тысяч человек. По большей части это сотрудники организаций и предприятий, которые сейчас работают в режиме неполного рабочего дня или находятся в простое.

Отмечается, что в Самарской области подготовили региональный план мероприятий по сохранению уровня занятости населения, направленный на поддержку рынка труда. Помимо этого, сейчас разрабатывается региональный проект правового акта, который позволит в дальнейшем претендовать на получение поддержки федерального бюджета.

«Как только программа будет принята на федеральном уровне, мы сможем принять свою на региональном уровне», — приводит пресс-служба слова Никишиной.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил главе минтруда региона сделать все необходимое, чтобы областную программу можно было бы утвердить уже на следующий день после принятия федеральной: это позволит оперативно запустить в регионе дополнительные механизмы по дальнейшему сохранению стабильной ситуации на рынке труда.