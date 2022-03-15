Абакан, 15 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Предприятия Хакасии формируют гуманитарный груз для отправки в Донбасс. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

White8ManART Гречневая крупа

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ООО «Бирюса» из Алтайского района Хакасии отправит в ДНР и ЛНР гречневую крупу и подсолнечное масло. Такой же объём продуктов питания подготовило ЗАО «Стальконструкция». Всего эти два предприятия отгрузили две тонны гречки и 400 литров подсолнечного масла. Всю продукцию произвели в Хакасии.

Для пострадавших в Донбассе собрали посылки и представители Гостехнадзора Хакасии. В них вошли бытовая химия, предметы гигиены, канцелярия.

Абаканский мясоконсервный комбинат подготовил к отправке две тонны консервов: 50 коробок гречневой и перловой каши с говядиной, 50 коробок тушёной свинины, говядины и мяса птицы.

Общий гуманитарный груз Хакасии в настоящее время формируют на складе.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростовская область поможет Донецкой и Луганской Народным Республикам строительными материалами.

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