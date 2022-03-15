Самара, 15 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Порядка одной тысячи коек в медучреждениях Самарской области могут перевести в штатный режим работы. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперативного штаба области по недопущению распространения коронавируса.

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Министр здравоохранения региона подтвердил сокращение числа амбулаторных и стационарных пациентов с COVID-19 и сообщил о том, что в настоящее время в медучреждениях региона получают лечение 2647 таких пациентов. При этом свободный коечный фонд в области составляет 46,6%.

Отмечается, что это позволяет в ближайшее время перевести в штатный режим еще одну тысячу коек, в первую очередь хирургического и терапевтического профилей.

Сообщается, что при текущем уровне заболеваемости область обеспечена лекарствами на много месяцев. Помимо этого, по словам Беняна, ожидается поставка лекарств без существенного роста цен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены смягчить антиковидные ограничения.