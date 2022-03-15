Курган, 15 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Курганской области в декабре 2021 года средняя номинальная начисленная заработная плата составила 45 577,7 рубля. Об этом сообщает Свердловскстат.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

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У курганских работников бюджетной сферы, крупных и средних предприятий средняя зарплата несколько выше — 50 215,7 рубля.

Данные Свердловскстата вызвали недоумение у жителей региона, так как мало кто получает заявленную среднюю зарплату. Как пояснил газете «Новый мир» заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области Константин Пугин, средняя номинальная начисленная заработная плата — это зарплата до вычета из неё налога на доходы физических лиц и прочих обязательных сборов.

«Кроме того, в среднюю номинальную начисленную заработную плату входят различные компенсации, отпускные, премии и ряд других выплат. В расчётке номинальная начисленная заработная плата указывается в графе «Начислено». В народе её ещё называют «грязной». И, разумеется, она выше «чистой», которую человек получает на руки после вычета из неё налога на доходы физических лиц», — пояснил руководитель статистического ведомства.

Как ранее сообщало РЕ, по данным Росстата в Тюменской области средняя зарплата в январе 2022 года составила 55, 91 тыс. рублей, на Ямале 116,2 тыс. рублей, в Югре — 85,37 тыс. рублей, в Курганской области — 35,48 тыс. рублей.