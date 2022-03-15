Москва, 15 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Цена нефти сорта Brent на Московской бирже 14 марта снова продолжила падать, подешевев ещё на 2,53% до $104,18 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

(сс) Ryan McFarland Нефтепровод на Аляске

Иранская «ядерная сделка», как сообщили в Иране, временно «поставлена на паузу», но если ещё несколько месяцев назад такая новость могла бы привести к взлёту цен на нефть, сегодня рынок на это уже не реагирует, так как есть события поважнее.

Речь идёт не только об антироссийских санкциях, но ещё и об ожиданиях от решения американской ФРС по процентной ставке, которое будет объявлено вечером 16 марта.

Почти никто не сомневается, что коридор процентных ставок будет повышен, скорее всего, на 0,25 процентного пункта. Повышение процентной ставки в США впервые за несколько лет может привести к бегству капиталов из рискованных активов.

Однако риторика Джерома Пауэлла будет иметь для рынков не меньшее значение, чем само решение по ставке.

Сегодня, 15 марта, мировые цены на нефть падают на фоне сообщений о том, что США рассматривают вопрос о снятии санкций с Венесуэлы для поставок нефти в Штаты

Цена на нефть Brent снизились в цене на $6,78, до $105,89 за баррель, цена нефти WTI снизились на $6,32, до $103,01 за баррель.

На сегодняшний день ожидается коридор по цене Brent в $103—106 за баррель.

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