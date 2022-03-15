Чебоксары, 15 марта, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Чебоксарах возвращается к оказанию плановой помощи ковидный стационар Второй городской больницы. Об этом сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

Cap.ru Дезинфекция горбольницы в Чебоксарах

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Перед приёмом «плановых» пациентов во всем стационарном корпусе прошла заключительная дезинфекция и генеральная уборка, также обработано дезинфицирующим раствором постельное белье. В министерстве отмечают, что оказание плановой и экстренной медицинской помощи возобновится после проверки качества проведённых дезинфекционных работ.

Вторая городская больница Чебоксар оказывают помощь по профилям «Гинекология», «Терапия», «Хирургия», «Кардиология» и «Неврология».

Напомним, что на конец февраля в Чувашии было развёрнуто 2169 коек в ковидных стационарах. 4 марта глава минздрава республики Владимир Степанов отмечал, что на амбулаторном лечении находятся 2417 пациентов с коронавирусом, что составляет 69,2% от всех заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 75 367 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 344 человека (72,1%), умерли от ковида 4495 человек.