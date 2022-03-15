Якутск, 15 марта, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В одном из магазинов Якутска горожане обнаружили консервы из сайры стоимостью от 262 до 434 рублей. Люди шокированы тем, что цены на этот вид продуктов выросли в несколько раз. Фото ценников опубликовано в соцсетях.

Yanachka Сайра

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Читайте также: В Приморье сайру заменили скумбрия и сардина

Жители Якутска также обратили внимание на то, что куриный фарш подорожал с 243 рублей за кг до 340.

«Все подорожало, и много чего закончилось. Нету сахара. А муки, гречки и риса совсем мало, мы добрали остатки. Цены взлетели», — пишут горожане, посетившие точки оптовых продаж.

ИА SakhaDay сообщало, что на Крестьянском рынке Якутска заметно подорожали молочные продукты, привозные ягоды и копчёная рыба.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия Приморья переключились на производство консервов из сардины иваси и скумбрии. Сейчас рыбаки края не добывают сайру, что сказывается на объёмах выпуска продукции.