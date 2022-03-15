Омск, 15 марта, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Омская область прощается с земляками, погибшими в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

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Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким гвардии майора Азамата Алинова и ефрейтора Адама Шамурзина.

Жители Омской области Азамат Алинов и Адам Шамурзин проявили доблесть и героизм, с честью выполнив свой воинский долг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о пятерых погибших в ходе спецоперации военнослужащих из Омской области.

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