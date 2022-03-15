Чебоксары, 15 марта, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В России вынесено ещё одно судебное решение по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. На этот раз в совершении административного правонарушения уличили чебоксарца, суд оштрафовал его на 35 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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В полиции отмечают, что 48-летний горожанин в центре Чебоксар «развернул плакат с надписью, содержание которой дискредитировало использование Вооружённых сил России». Данное правонарушение было выявлено и пресечено сотрудниками полиции.

На чебоксарца составлен протокол, предусмотренный ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов РФ её граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Ленинский райсуд Чебоксар признал горожанина виновным, назначив ему 35 тыс. рублей административного штрафа.

Полиция напоминает, что указанная выше статья внесена в КоАП РФ 4 марта 2022 года и предусматривает штраф до 100 тыс. рублей.

Отметим, что это не первое административное дело в России по данной статье. Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Башкирии был оштрафован на 40 тыс. рублей за публичные призывы на площади имени Ленина в Уфе. Также штраф в размере 40 тыс. рублей назначен курганцу за комментарии в социальных сетях, дискредитирующие действия Вооружённых сил России в ходе спецоперации на Украине. На 35 тыс. рублей оштрафован житель Калуги за пикетирование, направленное на дискредитацию ВС РФ.

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