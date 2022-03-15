Якутск, 15 марта, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В столице Якутии начинает действовать Распоряжение «О дополнительных мерах по обеспечению сбалансированности бюджета Якутска в 2022 году». Документ был подписан 14 марта мэром Евгением Григорьевым и предусматривает запрет на выплату стимулирующих надбавок к зарплатам сотрудников горадминистрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономия

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«Документ подразумевает значительное сокращение расходов, в том числе направленных на содержание окружной администрации. Как говорится, в трудной ситуации нужно начинать с себя. Мера вынужденная, думаю коллеги с пониманием отнесутся к этому документу. Как бы не складывалась геополитическая ситуация, мы должны исполнять свои муниципальные обязательства перед горожанами», — пояснил Евгений Григорьев в своём телеграм-канале.

Распоряжением также установлены запреты на ремонты административных помещений, покупку мебели, офисной техники и строительных материалов. В мэрии также намерены сократить количество командировок и как минимум вдвое меньше тратить на проведение мероприятий. Ограничения и запреты будут действовать во всех подразделениях, подведомственных городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии начнут экономить в новых условиях, заявил ранее государственный советник республики, экс-глава региона Вячеслав Штыров. Он уверен, что потрясения экономике республики не грозят.