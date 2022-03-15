Уагадугу, 15 марта, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Не менее восьми мирных граждан были убиты террористами на севере Буркина-Фасо 14 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на мэра города Арбинда Бурейму Верему.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания) В Африке

Глава населенного пункта рассказал, что боевики напали на людей в момент, когда те пришли набрать воды. За последние дни в районе Арбинда произошло еще два подобных инцидента. Всего в течение указанного периода в окрестностях города погибли по меньшей мере 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в районе рудника по добыче золота Тапарко на севере Буркина-Фасо произошло нападение на отряд жандармов. В результате атаки боевиков погибли 13 силовиков.