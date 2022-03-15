Омск, 15 марта, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Молодогвардейцы и активисты Бессмертного полка России 14 марта провели в Советском парке Омска акцию «Своих не бросаем!». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Оmskportal.ru Акция «Своих не бросаем!» в Омске

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Участники акции растянули 15-метровый баннер «Бессмертный полк России. Омская область» и записала видеоролик в поддержку государства.

«Мы поддерживаем президента, который принял такое непростое решение, продиктованное обстоятельствами. Ничего не делать в такой ситуации мы просто не имели морального права», — подчеркнула директор Омской региональной общественной организации «Поиск» Галина Кудря.

По её словам, сейчас решается судьба нашего будущего: «Мы предотвращаем самое страшное, призываем к миру тех, кто забыл, насколько высокой была плата за мир в 1945 году».

Добавим, омское региональное отделение «Единой России» ежедневно проводит акции в поддержку спецоперации по защите Донбасса.

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