Пекин, 15 марта, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Китайская компания Minmetals Development Co., Ltd., дочернее предприятие горнодобывающего гиганта China Minmetals Corporation (CMC), сообщила о росте чистой прибыли на 78,26% в прошлом году, сообщает 13 марта агентство Синьхуа.

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Чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, превысила 479 млн юаней (около $75,66 млн) в 2021 году, говорится в заявлении компании, поданном на Шанхайскую фондовую биржу. Доходы компании от бизнеса выросли на 29,99% и составили около 87,51 млрд юаней за отчетный период, говорится в сообщении.

CMC — крупнейшая в стране группа по производству металлов и полезных ископаемых, которая в 2020 году зафиксировала самый высокий за всю историю доход, несмотря на негативное воздействие COVID-19 и резкие колебания цен на металлы.