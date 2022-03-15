Москва, 15 марта, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Постановление о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, 14 марта сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Такой режим будет действовать до 30 июня. Запрет касается пшеницы, ржи и их смеси (меслин), а также ячменя и кукурузы. Кроме того, документ запрещает до 31 августа вывоз сахара в третьи страны.

Исключением из требований является осуществление гуманитарных поставок и международных транзитных перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Министерство промышленности и торговли России предложило запретить экспорт березовых балансов, фанерного кряжа и топливной щепы в государства из списка недружественных стран.