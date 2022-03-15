Владивосток, 15 марта, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Торговые сети Приморья вынужденно ограничили продажу некоторых товаров — решение было принято из-за спекулятивного спроса, в частности на сахар. Минпромторг края ограничения поддержал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Отмечается, что запасы продовольствия розничных сетей позволяют обеспечивать бесперебойное снабжение покупателей в плановом режиме. Однако из-за спекулятивного спроса торговым сетям пришлось ввести ограничения на отпуск товаров.

Так, в крупных супермаркетах «Самбери» и «Реми» каждый покупатель может купить по 2 кг сахара, макарон, гречки, муки, соли, риса, масло растительное — 2 литра.

Кроме того, сайру Госрезерв — 10 банок, смеси для детского питания — 3 банки и 5 упаковок памперсов.

«Установление нормы отпуска отдельных товаров в одни руки — временная мера. Все ограничения будут сняты после того, как спрос вернется в среднестатистические объемы», — пояснил министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Курганской области Вадим Шумков в борьбе со спекуляцией на потребительском рынке предлагает применять в отношении бизнеса «налоговые ножницы», выстригающие под корень финансовый смысл для необоснованных ценовых скачков.