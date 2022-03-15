Сеул, 15 марта, 2022, 04:35 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 362 338 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его данным, большая часть случаев связана с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что в республике уже на протяжении четырех дней подряд выявляют свыше 300 тыс. инфицированных ежесуточно. При этом не исключается, что показатели могут вырасти, так как в выходные дни в Южной Корее проводится меньше тестов на выявление COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 7 228 550. Также за минувшие сутки в стране скончалось рекордное число пациентов — 293 человека. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 10 888 человек.