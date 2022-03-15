Белгород, , 03:51 — REGNUM В арбитраж Белгородской области поступил банкротный иск от кредитора, адресованный производителю различных консервов — ООО «Завод овощных консервов». Заявление пока не приняли к производству и дату заседания не назначили, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Ken Teegardin

Иск от ООО «ТД «Оскар» поступил в суд 14 марта 2022 года. Сумма заявленного долга — 599 995 рублей. В качестве арбитражного управляющего предложен участник «Центра финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Это не первая попытка торгового дома инициировать банкротное дело в отношении предприятия из Старого Оскола. В январе 2022 года ему уже был возвращён аналогичный иск. При этом сам истец мотивировал возврат иска «отсутствием у должника — ООО «Завод овощных консервов» имущества, достаточного для финансирования расходов по делу о банкротстве».

Подаче банкротных заявлений предшествовал финансовый спор, по которому в пользу компании «Оскар» было взыскано более 635 тыс. рублей по договору поставки продукции от 2017 года.

В едином госреестре консервный завод зарегистрирован в ноябре 2016 года. С февраля 2021 года владельцем является директор компании Анна Решетникова.