Москва, 15 марта, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Новый виток санкционного давления на Россию привел к тому, что иностранные инвесторы начали массово закрывать компании, расположенные в нашей стране. Некоторые просто приостановили деятельность, так как столкнулись с логистическими проблемами, других вынудили под угрозой вторичных санкций Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

Нашлись и те, кто просто сбежал, хлопнув дверью, и именно им в ближайшем будущем будет грозить национализация. Вопросу целей западных санкций и их реальных перспектив посвящен новый доклад Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ «Бегство иностранного капитала из России: его следует придержать или национализировать?».

Значительную часть экономических санкций Запад вводил в расчёте на то, что побег иностранных компаний создаст триггерный эффект и в результате будет обрушена вся российская экономика, говорится в докладе. Выброшенные на улицу рабочие, отсутствие на полках магазинов привычных товаров, импортируемых или производимых иностранным капиталом внутри страны, должно было привести к социальным волнениям и протестам, серьезно ослабив политическую власть в России.

За всё время существования Российской Федерации иностранный бизнес в нашей стране собрал очень обильную финансовую жатву. Только по официальным статьям было выведено около 5 триллионов долларов. Эксперты института подчеркивают, что инвесторы с лихвой окупили свои вложения и теперь покидают ограбленную страну, оставив после себя истощенные недра, загрязненную природную среду, оборудование с высокой степенью амортизации и разного рода дебиторскую задолженность.

В настоящее время правительством разрабатывается целый пакет законодательных актов, который позволит национализировать иностранную компанию, демонстративно покинувшую российский рынок, если ее уход продиктован «политическими мотивами».

В основном это касается крупнейших транснациональных корпораций, которые как раз и прописаны в странах-инициаторах санкционной войны. Таким компаниям будет грозить «ускоренное банкротство». Те предприятия, которые продолжат работу, получат режим максимального благоприятствования и внушительную поддержку российского правительства.

Предложенная процедура «быстрого банкротства» подразумевает, что на предприятиях будет открыто конкурсное производство без предварительной процедуры наблюдения и управления. После ликвидации учреждается новое предприятие и происходит размещение акций нового эмитента.

Подобный опыт у нашей страны уже есть, отметили в Институте РУССТРАТ. В начале тридцатых годов XX века Советский Союз переходил от НЭПа (модель либеральной рыночной экономики) к новой модели экономики. В результате решительных действий властей уже к концу первой пятилетки советская экономика почти полностью избавилась от иностранного капитала.