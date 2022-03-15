Киев, 15 марта, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто, самое позднее, в мае. Такое заявление сделал советник главы офиса лидера Украины Владимира Зеленского в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.

Цитата из видео на YouTube Алексей Арестович

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По мнению Арестовича, мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто, самое раннее, — через одну-две недели, либо, самое позднее, — к концу мая. Как пояснил Арестович, в настоящее время образовалась так называемая вилка. Либо соглашение будет достигнуто за неделю или две и тогда начнётся отвод войск, либо, после ещё одного раунда переговоров выяснится, что процесс затянется надолго и тогда боевые действия продолжатся до мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в офисе президента Украины Зеленского назвали неприемлемыми ряд требований российской стороны. В частности, украинская сторона не готова принять ряд территориальных претензий Москвы.