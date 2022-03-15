Рим, , 00:57 — REGNUM Власти Италии ведут переговоры с Алжиром и Ливией о производстве энергии из возобновляемых источников, а с руководителями Туниса — о поставках водородного топлива, заявил в понедельник, 14 марта, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Италия строго придерживается общей позиции ЕС о необходимости диверсификации поставок энергоносителей и «находится на переднем крае» этой борьбы, сказал министр.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 30% — до 2,30 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.

Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет более 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.