Рим, , 00:00 — REGNUM Прибывающим в Италию гражданам Украины предлагают прививаться не только от коронавируса, но также от кори и полиомиелита, заявил в понедельник, 14 марта, заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста.

Вакцинация Дарья Драй (с) ИА REGNUM

По данным МВД Италии, в страну уже прибыли более 35 000 граждан Украины, 90% из них — женщины и несовершеннолетние.

Власти Италии в начале марта заявляли, что прививки от коронавируса для граждан Украины будут добровольными, однако позже изменили свою позицию — для посещения общественных пространств прибывающие в страну должны быть или привиты сертифицированной в ЕС вакциной, или каждые два дня сдавать тест.