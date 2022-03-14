Москва, 14 марта, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает 14 марта пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Обсуждались ситуация на Украине, а также вопрос безопасности граждан Турции, остающихся на украинской территории.

При этом Сергей Лавров рекомендовал своему турецкому коллеге обратиться к Киеву с призывом не мешать организации гуманитарных коридоров для спасения мирного населения Украины.

«14 марта в развитие прошедших в Анталье российско-турецких переговоров состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран. Была рассмотрена ситуация вокруг Украины, в том числе в контексте оказания российскими военными содействия в безопасном возвращении в Турцию граждан этой страны», — указано в сообщении МИД России.

«Турецким коллегам было рекомендовано также обратиться к украинской стороне с призывом не чинить препятствия гуманитарным коридорам, организованным для эвакуации гражданского населения», — отмечает ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.