Нью-Йорк, США, 14 марта, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Украинские нацисты готовят провокации с применением отравляющих веществ, чтобы сформировать повод для обвинения России в использовании химического оружия, заявил 14 марта на заседании Совета Безопасности ООН российский постоянный представитель Василий Небензя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Белые каски»

По его словам, подготовка провокаций идёт активно.

«По имеющейся информации Минобороны России, украинские вооруженные формирования осуществляют активную подготовку провокаций с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химоружия», — рассказал Небензя.

Он уточнил, что 9 марта в населённый пункт Золочев, расположенный под Харьковом, было завезено около 80 тонн аммиака.

«А уже 10 марта украинские СМИ стали распространять информацию о способах защиты при химатаках. Так что в какую сторону развивается мысль, сомнений не остается. Тем более что наши американские коллеги заранее подсказывают, на кого собираются возлагать вину за опасное развитие событий», — сообщил Небензя.

«Если до такой провокации, не дай бог, всё-таки дойдет дело, не говорите, что мы вас не предупреждали», — добавил постпред России.