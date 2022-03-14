Рим, , 22:15 — REGNUM 14 марта в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Лацио» в последнем матче 29-го тура итальянской Серии А 2021/22 встретится с «Венецией». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

ФК «Лацио»

Стартовые составы команд:

«Лацио»: Томас Стракоша, Луис Фелипе, Патрик Габаррон, Франческо Ачерби, Эльсеид Хюсай, Лукас Лейва, Сергей Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Маттиа Дзакканьи, Чиро Иммобиле.

«Венеция»: Ники Маенпяя, Марко Модоло, Маттиа Кальдара, Алеш Матею, Ридгесиано Хапс, Лука Фьордилино, Домен Чернигой, Итан Ампаду, Жан-Пьер Нсаме, Джанлука Бузио, Дэвид Окерек.

Бригада арбитров: Джанлука Манганьелло | Сальваторе Лонго | Стефано Либерти.

На данный момент «Лацио» с тринадцатью победами и 46-ю набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Венеция», набрав лишь 22 очка, идет в зоне вылета на восемнадцатой строчке.