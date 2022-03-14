Нижний Новгород, 14 марта, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Траты на временное проживание и трехразовое питание беженцев, прибывших в Нижегородскую область составляет «максимум 2,3 тысячи рублей в сутки». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области 14 марта.

ИА REGNUM Нижний Новгород

Согласно постановлению на портале правовой информации «эти меры позволят властям компенсировать затраты гостиниц, пансионатов и турбаз, в которых были размещены вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР».

»В постановлении также указано, что проживание и питание будут оплачены за счет средств бюджета области, а также резервного фонда. Они будут являться источниками финансирования до поступления целевых федеральных средств», — уточнили в издании NewsNN.

ИА REGNUM напоминает, что в конце февраля 2022 года служба занятости Нижегородской области заявила о готовности помочь с трудоустройством беженцев, прибывших в регион из Донецкой и Луганской народных республик.