Киев, 14 марта, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Гражданин Белоруссии Алексей Скобля по кличке «Тур» убит под Киевом. В 2015 году он уехал из Минска в Киев со словами «Россия — это общий враг Украины и Белоруссии», чтобы пройти боевую подготовку и принять участие в свержении Александра Лукашенко.

Belaruspartisan.org Белорусские националисты на Украине

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Скоблю вдохновляли идеи Гитлера и Бандеры, а также белорусских националистов — коллаборационистов начала века и политэмигрантов века нынешнего. На Украине белорусский неонацист прошёл подготовку в мобилизационном центре «Десна», организованном украинскими «побратимами» из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После этого бывший минчанин был зачислен в некую «штурмовую роту», не снискавшую успехов в противостоянии с бойцами Донецкой и Луганской Народных Республик. Скобля-«Тур» со товарищи был замечен в PR-компаниях сформированной на Украине из белорусских неонацистов «Тактической группы «Беларусь». По информации правозащитников, эта группировка отметилась бандитскими налётами, мародёрством и деяниями преступного характера в отношении мирного населения Донбасса.

На днях он в составе банды попал в засаду под Киевом и был убит — об этом сообщили белорусские политэмигранты, продвигающие проект «Батальон Кастуся Калиновского». В этом якобы существующем батальоне, названном в честь польского кровавого мятежника Викентия Константина Калиновского, Скобля-«Тур» якобы занимал должность замкомандира.

Незадолго до отправки к Калиновскому и Бандере состоялось публичное выступление Скобли, в котором он заверил: армия России якобы найдёт себе могилу в Киеве. Место захоронения самого (уже бывшего) неонациста не известно. Посольство Белоруссии занято решением проблем белорусских водителей-дальнобойщиков и о судьбе трупа ничего не сообщает.