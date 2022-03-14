Бишкек, 14 марта, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии ввёл запрет на проведение митингов у здания российского посольства в Бишкеке, передают киргизские СМИ сегодня, 14 марта.

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В судебном органе такое решение объяснили тем, что в районный суд обратились официальные представители правоохранительных органов с соответствующим заявлением.

В канцелярии суда отмечают, что ограничения на акции возле российского дипломатического представительства будет действовать до 11 апреля текущего года.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 24 февраля 2022 года, у здания посольства России в Киргизии регулярно проходят пикеты в поддержку Украины. Участие в них принимают от пяти до нескольких десятков человек, главным образом местные прозападные активисты.

Отметим, что подавляющая часть НКО Киргизии финансируются США и ЕС. В республике активно работает несколько сотен некоммерческих организаций.

Также американские власти и подконтрольные им организации предоставляют некоторым киргизстанским СМИ и НПО многомиллионные гранты на ведение антироссийской пропаганды и участия Киргизии в Евразийском экономическом союзе и в Организации Договора о коллективной безопасности.