Москва, 14 марта, 2022, 20:22 — ИА Регнум. В течение 14 марта российская боевая авиация и подразделения ПВО продолжали уничтожение боевого потенциала украинских нацистов, сообщил 14 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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В небе над Украиной за последние сутки уничтожены два украинских БПЛА, в том числе один беспилотник турецкого производства «Байрактар ТБ-2».

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 86 объектов ВСУ, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники», — рассказал Конашенков.

«Всего за время операции уничтожено: 145 беспилотных летательных аппаратов, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1047 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ», — добавил он.