Москва, 14 марта, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Уничтожение центров иностранных наемников на украинском полигоне Яворовский и в поселке Старичи — это только начало, сообщил 14 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из х/ф «Вампир. Сон Алена Грея». Реж. Карл Теодор Дрейер. 1932. Германия, Франция Влюблённость в смерть

Он подчеркнул, что российским военным известны места нахождения иностранных наемников на Украине.

«По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.

Хочу повторно предупредить, — никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они ни находились», — заявил Конашенков.

Кроме того, он напомнил властям западных стран, поощряющим участие своих граждан в боевых действиях на стороне украинских нацистов, что вся ответственность за гибель этих людей на Украине ляжет только на руководство этих стран.