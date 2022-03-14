Москва, 14 марта, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В ответ на удар украинской тактической ракетой «Точка-У» с кассетным боеприпасом по густонаселенному кварталу Донецка российские войска примут оперативные меры, заявил 14 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы «Точка-У»

Он отметил, что этот факт еще раз подтвердил, что Киев не отказался от тактики террора в отношении мирного населения.

«В ответ на эти действия Вооруженные силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений», — заявил Конашенков.

«Призываем граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта украинские нацисты нанесли удар тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка. В результате погибли 20 мирных жителей, в том числе один ребенок.