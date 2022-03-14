Челябинск, 14 марта, 2022, 19:54 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на Украине погибли ещё два военнослужащих из Челябинской области. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.

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При исполнении воинского долга отдали свои жизни Александр Головин и Александр Лаврентьев. Правительство области обещает оказать всю необходимую помощь их семьям.

Ранее власти региона сообщили о гибели семерых военнослужащих. Среди них Вячеслав Султанов, Максим Занин, Нурлан Кубжасаров, Константин Глушков, Максим Кравченко, Данил Василенко и Валерий Осколков.