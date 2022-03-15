Москва, 15 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Никаких предпосылок для рисков дефицита продуктов питания в России нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом сообщила замглавы правительства РФ Виктория Абрамченко.

Government.ru Виктория Абрамченко

«Не стоит подогревать искусственный спрос закупками «впрок». Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет», — заверила Абрамченко.

По ее словам, в правительстве намерены переориентировать рынок, наладить выгодную взаимную торговлю и расширить партнерскую сеть с дружественными странами.

«Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя», — отметила вице-премьер.

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