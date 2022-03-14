Краснодар, , 19:11 — REGNUM Команда «Молодой Гвардии Единой России» берет под свой патронаж памятный знак советским гражданам, замученным в фашистских лагерях на территории города Краснодара, установленный в октябре 2021 года.

Памятный знак в центре Краснодара Пресс-служба партии «Единая Россия»

«По разным данным, только в концлагере «Ссыпки» в центре Краснодара содержались от 6 до 12 тысяч советских военнопленных, и все они были бесчеловечно уничтожены при отступлении немецких войск из Краснодара. Именно из этого концлагеря удалось бежать одному из освободителей Краснодара Сергею Дробязко. Очень важно сохранять и передавать будущим поколениям память о тех ужасных событиях. В том числе передавать, сохраняя исторические памятники. Молодогвардейцы будут ухаживать за этим памятным знаком и проводить у него свои патриотические мероприятия», — рассказал журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Напомним, в 2021 году ИА REGNUM и Фонд Александра Печерского обратились в мэрию Краснодара с просьбой об установлении памятного знака советским военнопленным, замученным и погибшим в концентрационном лагере «Ссыпки» в центре столицы Кубани.

Огромное содействие нашему предложению оказал Антон Смертин, на тот момент занимавший должность вице-мэра Краснодара по внутренней политике.

Проект был поддержан Департаментом информационной политики правительства Краснодара.

Памятный знак установлен, у него будут собираться молодые патриоты. Значит — память непрерывна.