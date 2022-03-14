Краснодар, 14 марта 2022, 19:11 — REGNUM Команда «Молодой Гвардии Единой России» берет под свой патронаж памятный знак советским гражданам, замученным в фашистских лагерях на территории города Краснодара, установленный в октябре 2021 года.
Напомним, в 2021 году ИА REGNUM и Фонд Александра Печерского обратились в мэрию Краснодара с просьбой об установлении памятного знака советским военнопленным, замученным и погибшим в концентрационном лагере «Ссыпки» в центре столицы Кубани.
Огромное содействие нашему предложению оказал Антон Смертин, на тот момент занимавший должность вице-мэра Краснодара по внутренней политике.
Проект был поддержан Департаментом информационной политики правительства Краснодара.
Памятный знак установлен, у него будут собираться молодые патриоты. Значит — память непрерывна.