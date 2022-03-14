Москва, 14 марта, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Около семи тысяч граждан иностранных государств остаются в заложниках нацистских боевиков на Украине, сообщил 14 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Кроме 6972 граждан 22 иностранных государств, удерживаемых украинскими нацистами, на положении заложников также оказались экипажи более 50 иностранных судов, которые не могут покинуть морские порты Украины из-за минных заграждений, выставленных украинскими военными.

«В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 972 гражданина из 22-х иностранных государств, а также экипажи более 50-ти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины.

По дальнейшей судьбе этих граждан организована круглосуточная точечная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств. Вместе с тем украинские власти практически никак не реагируют на обращения иностранных государств о спасении соотечественников, оказавшихся в бедственном положении», — рассказал Мизинцев.